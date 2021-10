Is dit de langverwachte zelfrijdende auto van Apple?

Zal een van de Foxtron-prototypes die de Taiwanese producent Foxconn zopas voorstelde, de basis vormen van de eerste Apple-auto? Zou zomaar eens kunnen, in de wetenschap dat Foxconn de belangrijkste partner is bij de productie van de iPhone – de Amerikanen zijn intussen al goed voor de helft van Foxconns jaaromzet – en dat Apple al jaren broedt op een al dan niet zelfrijdende auto.

Dat topman Young Liu van Foxconn zich bij de presentatie in Taipei liet ontvallen dat Foxconn niet van plan is de auto onder eigen merknaam op de markt te brengen, heeft de geruchten alleen maar aangezwengeld. Bovendien, zo merken Apple-watchers fijntjes op, heeft Foxconn eind september in Ohio de autofabriek van de in moeilijkheden verkerende Amerikaanse start-up Lordstown Motors Corp gekocht voor 280 miljoen dollar, omgerekend net geen 242 miljoen euro.

In Taiwan zelf sloot Foxconn een deal met Yulon Motor Co om de wagens onder de naam ‘Foxtron’ op de markt te brengen. Het Taiwanese bedrijf stelde maandag ook een elektrische bus voor.

Foxconn-voorzitter Liu Young bij de Foxtron Model C, een SUV. — © REUTERS

(krs, bloomberg)