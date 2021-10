ULB voert “verbod op naaktheid” in na video waarin studenten seksscènes naspelen, drietal komt met waarschuwing weg

Vanaf vandaag is het voor studenten van de ULB expliciet verboden om hun kleren nog uit te trekken tijdens allerhande activiteiten. Aanleiding is een omstreden filmpje dat dit weekend opdook waarin te zien is hoe enkele studenten naakt seksscènes nabootsten. Drie studenten kregen van de vicerector daarvoor maandag ook een officiële waarschuwing.

“Bij de Cercle de Droit verveelt men zich niet, verveelt men zich niet. Onze schachten krijgen een mooie doop. Ze worden ingesmeerd met sperma (...) en vijf jaar later worden ze advocaat of magistraat.” Zo luidt het letterlijk in het lijflied van Cercle de Droit, een vereniging van rechtenstudenten aan de Franstalige universiteit ULB.

De studentenclub kwam dit weekend in opspraak na amateurbeelden die op een ontgroeningsritueel leken, midden op de campus van de ULB in Elsene. Op de beelden was duidelijk te zien hoe enkele compleet naakte studenten expliciete seksscènes nadeden, terwijl de rest van de studentenvereniging errond stond en de boel luid aanmoedigde. Dat gebeurde dus op klaarlichte dag en toevallige passanten waren er ongewild getuige van. Een van hen filmde alles en zette de beelden op sociale media. Na het uitlekken van de beelden heeft de universiteit de bewuste studentenclub voorlopig geschorst. Het praesidium werd maandag ook op het matje geroepen bij de vicerector van de ULB. Na een gesprek bleek dat het niet om een ‘doopschandaal’ ging waarbij schachten verplicht werden om zich uit te kleden. Het gaat volgens de universiteit om allemaal oudere leden, die deelnamen aan een “folkloristische activiteit”. “De personen die deelnemen aan deze activiteiten doen dat vrijwillig. Er is geen sprake van verplichting”, klink het.

Geen naaktheid meer

Ophélie Boffa, woordvoerster van de ULB, benadrukt ook dat het niet enkel de rechtenstudenten waren op de beelden, maar dat er meerdere studentenclubs betrokken waren. Toch kon de naaktactiviteit niet door de beugel. Drie naakte studenten kregen van de vicerector een officiële waarschuwing. Als zij nogmaals de studentencharter overtreden, zullen ze voor de tuchtcommissie moeten verschijnen. Maar de ULB neemt nog een maatregel: het charter wordt onmiddellijk aangepast en zal naaktheid vanaf vandaag voortaan voor alle studentenactiviteiten definitief verbieden. Voordien was dat enkel het geval voor dooprituelen en andere evenementen waarbij schaden betrokken zijn. “Vanaf nu zal dat ook gelden voor oudere leden en studenten. Dat voorstel kwam van de voorzitters van de betrokken studentenclubs zelf”, klinkt het.

Marine Randoux, preses van Cercle de Droit, zei maandag in naam van heel de studentenclub niet te willen reageren op het voorval.

In het charter voor studentenclubs bij de KU Leuven staat dit jaar eveneens dat leden nooit verplicht kunnen worden zich geheel of gedeeltelijk naakt te vertonen. De verplichting daartoe mag ook geen dwingende voorwaarde zijn om een opdracht tijdens een activiteit succesvol te voltooien.