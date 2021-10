Parenclub krijgt dreigbrief met één eis na heropening: “Bij weigering zal er geweld gebruikt worden”

Pas op het allerlaatste moment, op 2 oktober, opende parenclub Club Amai in Meer (Hoogstraten) na een lange sluiting weer de deuren. Sinds de opening kan uitbater Ian opnieuw op heel wat enthousiaste klanten rekenen. Al krijgt hij ook commentaar: de ene klant vindt dat er niet genoeg wordt gecontroleerd en de andere stuurde een brief waarin zelfs met geweld gedreigd wordt, als de controles te streng zouden worden. “Die dreigbrief heb ik aan de inkom gelegd, tussen de felicitatiekaartjes”, zegt uitbater Ian Meesschaert.

“Er zijn te veel Nederlanders in Club Amai. Je weet niet zeker of ze gevaccineerd zijn, want dat wordt niet gecontroleerd. Het is niet eerlijk dat zij de grens oversteken om naar de Belgische clubs te komen. Er is geen veilig gevoel”, vertelt een vermeende klant over Club Amai.

“Ik vermoed dat dat om een jaloerse concullega gaat, want wij hebben die commentaar nog niet gekregen, en er is nog niemand aan de ingang teruggedraaid”, reageert eigenaar Ian Meesschaert. Het is in parenclubs niet verplicht om aan klanten een coronabewijs te vragen. Dat moet pas vanaf vijfhonderd gasten, zoals bij alle andere evenementen binnen. “Wij volgen dus gewoon de regels van de overheid. Als die veranderen, veranderen wij mee. Maar nu doen wij helemaal niets verkeerd. Wij zijn trouwens de laatste club geweest die is opengegaan. Het mocht officieel al voor 2 oktober, als we de horecaregels zouden volgen. Maar dat vonden wij niet logisch. We hebben speciaal gewacht, om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Bovendien installeerden we ook extra ventilatie- en luchtfiltersystemen”, klinkt het.

“En er zijn niet meer Nederlandse klanten dan anders. Het tankstation aan de overkant ziet meer Nederlanders dan wij”, zegt ook Ians broer Alan.

“Nazipraktijken”

De negatieve commentaar weerklinkt in twee richtingen: er zijn ook klanten die niet vrezen voor te weinig, maar voor te veel controle. Ian kreeg onlangs een dreigbrief onder zijn neus. “Gaat u ook meedoen aan de nazipraktijken uit de jaren 20 van vorige eeuw, waarbij mensen uitgesloten werden? Als dat zo is, zal ik met een aantal niet-gevaccineerde koppels de toegang komen eisen. Bij weigering zal er geweld gebruikt worden”, stond in de dreigbrief te lezen.

“Ik heb die brief aan de inkom gelegd, tussen de felicitatiekaartjes”, lacht Ian. “Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Maar de mensen die hier komen, zijn echte libertijnen: ze houden van vrijheid, doen waar ze zin in hebben en houden zich niet te veel bezig met regeltjes. Wie zich echt niet veilig voelt, komt ook gewoon niet. Daar heb ik geen problemen mee.”

