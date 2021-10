De armoede is schrijnend, de aardbevingen verwoestend, de president is vermoord. Haïti is een puinhoop waar gewapende bendes de macht hebben gegrepen. Hun favoriete business: ontvoeren voor losgeld. Hun laatste buit: zeventien Amerikaanse missionarissen – mannen, vrouwen en kinderen. “Bidden dat de ontvoerders tot inkeer komen”, zeggen hun collega’s. De kans lijkt klein.