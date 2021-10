Na de spectaculaire ommekeer in het slot op bezoek bij Standard zei iedereen bij OHL in koor dat het puntje smaakte als een overwinning. Kunnen we goed begrijpen, maar het wordt wel dringend tijd om nog eens een échte zege te boeken op verplaatsing. De laatste uitoverwinning van de Leuvenaars dateert ondertussen al van de volle negen maanden geleden.