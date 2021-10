Onze schaduwcoach Jules Verriest legt uit hoe Cercle snel onderin kan wegkomen: “Ze moeten van Yves blijven”

Bij Cercle mogen ze zich gelukkig prijzen dat ook Beerschot het week na week laat afweten. Zo niet zat Cercle in nog viezere papieren. Gelukkig zijn het ervaringsdeskundigen bij groen-zwart als het over degradatie gaat. Specialisten ook in het betere Houdini-werk. We legden ons oor nog eens te luisteren bij schaduwcoach Julien ‘Jules’ Verriest. Wat zou hij doen om snel weer een paar plaatsjes te kunnen klimmen?