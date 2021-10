Een vreselijk voorval: de kleuter van 2,5 die vorige vrijdag overleed, kwam om het leven omdat hij zich verslikt had in zijn eten. Elk jaar komen naar schatting een honderdtal kinderen in het ziekenhuis terecht vanwege een verslik-incident. “Het is een onderschat probleem”, zegt kinderlongarts Elke De Wachter (UZ Brussel).