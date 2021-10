Erika Vlieghe nog steeds met mondmasker in televisiestudio: “We zeggen het al weken: wees voorzichtig met de herfstgolf”

Misschien nog even wachten met knuffelen, het mondmasker niet helemaal achterwege laten en toch nog voorzichtig zijn. Volgens professor Erika Vlieghe (UAntwerpen) laten we best nog niet alle coronamaatregelen zomaar los nu de dagelijks cijfers weer stijgen. Dat zei ze in De Afspraak op VRT. Opvallend ook: de virologe droeg als enige nog een mondmasker in de tv-studio.

In winkels moet het niet meer. Op restaurant ook niet. Veel werkvloeren hebben er komaf mee gemaakt. Maar professor Erika Vlieghe blijft als één van de laatsten trouw aan haar mondmasker. Maandagavond was ze te gast in het VRT-programma De Afspraak en droeg als enige studiogast nog steeds een mondmasker. “Tot dat het echt goed onder controle is en blijft. En dan gaat het op en dag wel af”, zei ze daarover.

Vlieghe was te gast in het programma om de huidige coronacijfers te duiden. Die tonen nog steeds een stijging. “Reden tot paniek?”, werd haar gevraagd. Nee, dat niet volgens de professor. “Maar dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Zoals we het nu zien is het traject van de curves begin september hoger vertrokken dan vorig jaar. Dat hangt samen met de deltavariant. Maar bij ons blijft hij wel vals plat. Hij gaat dus wel omhoog. Het baart me wel zorgen. Maar het is niks is in vergelijking met vorig jaar. Toen zaten we met een steile klim.”

Zo’n steile klim wordt volgens Vlieghe niet meer verwacht. “Het is meer behapbaar. Hopelijk toch voor de ziekenhuizen”, zei de infectiologe. Maar ze benadrukte wel dat er nog een serieuze extra belasting wordt verwacht gedurende heel de winter. “Dat gaat toch niet min zijn. De griep komt er nog aan. Dat hoeft niet tot dramatische taferelen leiden, maar het kan wel nog flink belastend zijn voor een gezondheidssysteem dat al drie zo’n golven meegemaakt heeft.”

“Laat niet alles los”

Toch zijn er opnieuw veel mensen ziek, zegt Vlieghe. “We weten dat vaccins erg goed beschermen tegen ernstige ziekte. Niet perfect, want er sijpelen nog wel wat mensen door. Maar dat leidt in veel mindere mate tot ziekenhuisopnames. Maar hoe meer het circuleert, hoe meer het bij kwetsbare mensen kan komen.”

De infectiologe is dan ook duidelijk. “Wij (de adviesgroep Gems, red.) zeggen al weken: wees voorzichtig met de herfstgolf. Paniek is nooit nuttig, maar het is belangrijk om het goed te monitoren. Contact tracing, het isoleren van besmette gevallen, mondmaskers binnen waar nodig. Je kan nog altijd besmet geraken. We kunnen het niet zomaar loslaten. Op dit moment circuleert er nog veel virus. Doe wat je wil, maar doe het zo veilig mogelijk”, is de boodschap van Vlieghe. Ze voegt daaraan toe: liefst buiten, ventileer goed, draag een masker waar nodig.

“Niemand wil terug naar een woelige winter. Wij denken dat het belangrijk is om wat voorzichtiger te zijn. Knuffel niet Jan en alleman. Ga niet met z’n allen in een slecht geventileerde ruimte zitten. Deze ( besmette, red.) gevallen komen niet uit de lucht gevallen.”

(sgg)