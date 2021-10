Duizenden mensen op straat tegen Salvadoraanse president en bitcoin

Duizenden mensen zijn zondag op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van president Nayib Bukele, en in het bijzonder zijn beslissing om van de bitcoin de tweede officiële munt van het land te maken.

“Bitcoin, oplichterij”, “neen aan de dictatuur”, “gedaan met het autoritarisme”, ... Het zijn enkele van de slogans die te lezen zijn op de banners van de manifestanten. Het protest volgt op oproepen van verschillende linkse en rechtse partijen en allerhande verenigingen.

© REUTERS

“De mensen beginnen deze autoritaire, antidemocratische regering beu te geraken. Ze leidt ons recht naar de afgrond met haar slechte ideeën die onze economie schaden, zoals de bitcoin”, aldus Ricardo Navarro, de voorzitter van de ecologistische beweging Cesta, die de mars mee organiseert.

Eerste land

El Salvador werd op 7 september het eerste land dat van de bitcoin een wettelijk betaalmiddel maakte. De cryptomunt komt zo op hetzelfde niveau te staan als de Amerikaanse dollar, die twintig jaar geleden de officiële munt van het land werd.

Volgens de overheid zal de bitcoin de Salvadoranen in staat stellen 400 miljoen dollar aan bankkosten te besparen bij het versturen van geld via de diaspora. In de economie van El Salvador zijn de overschrijvingen van Salvadoranen uit het buitenland een belangrijke steun, goed voor 22 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank maken zich echter zorgen over de beslissing van El Salvador, vooral vanwege de hoge volaliteit van de cryptomunt.

Autoritair

Bukele is aan de macht sinds 2019 en geniet grote populariteit nadat hij de traditionele partijen die 30 jaar aan de macht waren in El Salvador, van de troon stootte. Zijn tegenstanders en de internationale gemeenschap verwijten hem echter autoritaire trekjes.

