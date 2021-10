EU-buitenlandchef noemt Nicaragua “een van de ergste dictaturen”

Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo, die ook vice-president van het land is, “hebben de politieke oppositie uitgeschakeld om de overwinning tijdens de komende verkiezingen veilig te stellen”, klonk het bij Borrell na een ontmoeting met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

Borrell voegde er nog aan toe dat politieke tegenstanders vandaag eenvoudigweg worden opgesloten. Hij noemde de aankomende verkiezingen dan ook “nep” en “georganiseerd door een dictatuur”.

De EU-buitenlandchef sprak ook zijn medeleven uit voor de mensen die het leven lieten tijdens het bijwonen van protesten tegen het regime. Deze anti-regeringsdemonstraties worden door de Nicaraguaanse autoriteiten stelselmatig met geweld neergeslagen. Van ten minste 328 burgers is bekend dat ze sinds 2018 op die manier zijn gedood.

Ortega kwam in 2007 weer aan de macht in Nicaragua, nadat hij het land tussen 1979 en 1990 ook al had geleid. Hij ambieert een vierde opeenvolgende ambtstermijn. De verkiezingen in het land vinden volgende maand plaats.

Ter afsluiting van zijn toespraak zei Borrell dat de EU steun zal blijven verlenen aan de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Nicaragua.