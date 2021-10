Flamingo ontsnapt uit ‘jungle’ van Bellewaerde: “Haar vangen is nog niet evident”

In de ‘jungle’ van dierenpark Bellewaerde zaten afgelopen vrijdag nog maar dertig Europese flamingo’s. Nummer 31 was ontsnapt en had zich in de Ieperse Zillebekevijver enkele kilometers verderop genesteld.

“Het gaat om een vrouwtje dat in februari met elf soortgenoten overkwam van een dierentuin in Tsjechië”, zegt Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger in Bellewaerde. “Ze is nog geen anderhalf jaar oud en dat kan je zien aan haar verenkleed: nog niet echt roze, maar wit met wat zwarte veren.”

De vogel in het wild in de Westhoek laten, is geen optie. “De Europese flamingo komt vooral voor in Zuid-Europa en Afrika. In deze vijver zal ze de winter niet overleven. Daarom proberen we haar te vangen, maar dat is niet evident op een wateroppervlak van 28 hectare.”

Het is de eerste keer in 40 jaar dat een flamingo uit het dierenpark wegvliegt. (ptb)