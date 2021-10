Steven Van Gucht niet verrast door coronacijfers: “Besmettingsgolf stond in de sterren geschreven”

Er raken opnieuw meer mensen besmet met corona. Elke dag leggen nu ongeveer 2.500 mensen een positieve test af, terwijl dat aantal twee weken geleden nog een pak lager lag. Toch is er volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) geen reden tot paniek. “Dat we nu een besmettingsgolf gingen krijgen stond in de sterren geschreven”, zegt hij. “Al komt hij iets later dan initieel gedacht.”

Volgens Van Gucht vertalen de hogere besmettingscijfers zich momenteel nog niet in hogere ziekenhuiscijfers. “Die zullen ook nog wel stijgen, maar hopelijk veel minder uitgesproken. Zolang het behapbaar blijft voor de ziekenhuizen, is de situatie min of meer onder controle.” De viroloog benadrukt wel dat we wat voorzichtig moeten blijven, door bijvoorbeeld een mondmasker te dragen op echt drukke plaatsen. “Zo kunnen we een stijging in de ziekenhuiscijfers makkelijker afvlakken.”

Maatregelen terug aanscherpen of dingen afgelasten, is volgens Van Gucht nu nog niet aan de orde. Of dat ooit nog nodig zal zijn, wil hij evenwel niet uitsluiten. “Want het is op dit heel moeilijk om te voorspellen hoe de cijfers verder zullen evolueren. Ik hoop alvast dat de huidige trend snel keert.” Volgens hem kan het ook een goeie doelstelling zijn om onder de 500 bezette bedden op intensieve zorgen te blijven. Nu liggen daar minder dan 200 mensen. (hh)