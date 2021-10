Verklaart ‘oktober-effect’ geklungel van scheidsrechters?

Drie discutabele strafschopfases in de wedstrijd STVV-Anderlecht. Een wel zeer lichte penalty voor AA Gent tegen Eupen en een VAR-check van liefst zeven minuten tijdens Standard-OHL. Veel voer voor discussie afgelopen weekend, waardoor de scheidsrechters opnieuw onder vuur liggen. Is het zogenaamde ‘oktobereffect’ een mogelijke verklaring?

“Het is een bizar fenomeen, dat we ook in andere landen zien”, legt scheidsrechtersbaas Stephanie Forde het oktobereffect uit. “Het komt erop neer dat de prestaties van scheidsrechters over een jaar bekeken minder zijn in oktober. Er treden meer discutabele fases op en de correctheid van de scheidsrechterlijke beslissingen daalt. Maar cijfers of wetenschappelijk bewijs bestaat daar voorlopig niet over. Het is eerder een ervaring.”

De voetbalbond heeft er ook niet meteen een verklaring voor. “Misschien treedt er in oktober wat competitiemoeheid op?”, gist Forde. “Het aantal internationale wedstrijden ligt ook hoog in die maand. Dat verhoogt de druk wellicht wat. De combinatie tussen werk en voetbal begint dan misschien ook wat meer door te wegen. Dat kunnen wel mogelijke oorzaken zijn, maar echt de vinger erop leggen, kunnen we niet.”

De KBVB is ook niet echt op zoek naar oorzaken, maar probeert de scheidsrechters wel te allen tijde scherp te houden. Zo werd er met Steffi Van Ranst onlangs een mental coach voor de arbitrage aangesteld. Zij gaf vorige week haar eerste sessie. “Maar haar aanstelling staat los van het oktobereffect”, benadrukt Forde. “Zij is geen klinisch psycholoog die psychische problemen behandelt, maar werkt prestatiebevorderend. Soms zal ze groepssessies geven en soms zal ze een specifieke doelgroep eruit lichten, zoals scheidsrechters die bijvoorbeeld richting een internationale stap evolueren. Het Referee Department moet de groep alert houden, onder meer door ervoor te zorgen dat onze scheidsrechters het weekend telkens op een goede manier achter zich kunnen laten en met een frisse blik het komende weekend kunnen aanvatten.”