Brusselse sportzalen lopen leeg door Covid Safe Ticket: “Keuze van jongeren om zich niet te laten vaccineren, ligt vast”

Enkel wie gevaccineerd is kan nog binnen trainen bij de Brussels Boxing Academy. De rest traint buiten.

Door de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel dagen jongeren niet meer op in hun sportclub. Sommige clubs hebben de huur van de sportzaal al voor drie maanden opgeschort. Veel ploegen staan voor nakende forfaits of spelen voorlopig geen thuismatchen. Vlaams minister voor Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) verwijt de Brusselse overheden “getreuzel voor de invoering en voortdurende onduidelijkheid”.