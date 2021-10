Apple stelt nieuwe laptops en oortjes voor en biedt goedkopere muziek aan

MacBook Pro

De nieuwste generatie van de MacBook Pro laptop krijgt een opmerkelijke zichtbare verandering: een “notch” voor de webcam, waardoor het scherm wel iets groter kan zijn met dunnere randjes. De laptop komt er in 16 en 14 inch. Met 120Hz ProMotion en miniLED-technologie moet alles op de schermen er helderder en vlotter uitzien. De camera krijgt een hogere resolutie van 1080p en betere prestaties bij zwak licht. Het geluid wordt verbeterd met grotere speakers.

© EPA-EFE

Daarnaast verdwijnt de Touch Bar, maar krijgt de laptop allerlei poorten waaronder drie Thunderbolts, SD en HDMI, en ook het magnetische oplaadsysteem MagSafe 3 is terug. De batterijduur is bovendien verbeterd.

De computers draaien op het nieuwe macOS Monterey. Binnenin zitten nieuwe snelle chips, waarmee Apple verder loskomt van chipbouwer Intel.

M1 chips

Na de introductie van de eigen chip M1 in 2020, brengt Apple nu twee nieuwe supersnelle versies uit: de M1 Pro en M1 Max, met een CPU die tot 70 procent sneller is dan de originele M1. De Pro krijgt bovendien een GPU die tot 2 keer sneller is dan de oude M1, een geheugen van 32GB en een bandbreedte van 200GB/s. De Max krijgt 64GB en een tot 4 keer snellere GPU. Beide chips ondersteunen tot 10 CPU-cores, de Pro tot 16 GPU-cores en de Max tot 32.

© EPA-EFE

AirPods

Ook de AirPods worden vernieuwd. De derde generatie krijgt een nieuw ontwerp dat meer gelijkenissen vertoont met de Pro-versies zoals bediening door te knijpen, en betere speakers, surround-sound dat de beweging van je hoofd volgt, betere bescherming tegen zweet en water, en een batterijduur van zo’n 6 in plaats van 5 uur per oplaadbeurt.

© EPA-EFE

Apple Music

Er komt een goedkoper abonnement op muziekstreamingdienst Apple Music, dat je dan wel enkel via stemassistent Siri kan bedienen. In dollars zal het ‘Apple Music Voice Plan’ 4,99 in plaats van 9,99 voor een normaal individueel abonnement kosten. Zo’n individueel abonnement kost in België 9,99 euro, allicht zal het ‘Voice Plan’ hier dus 4,99 euro gaan kosten.

Je zal Siri ook kunnen vragen om thematische afspeellijsten te spelen. En de HomePod mini, de luidsprekers waarmee je met Siri kan communiceren, krijgen nieuwe kleurtjes: donkerblauw, oranje en geel.

© EPA-EFE

Succes op Wall Street

Na de presentatie van de nieuwigheden, steeg het aandeel van Apple maandag op Wall Street. Nu het bedrijf geen laptops meer verkoopt met processoren die door chipbedrijf Intel zijn gemaakt, werd Apple 1,2 procent meer waard, Intel eindigde vrijwel vlak.

Techbeurs Nasdaq ging 0,8 procent vooruit. Die beursgraadmeter bereikte een stand van 15.021,81 punten. Behalve Apple deden ook andere grote technologieconcerns als Facebook, Amazon, Google-moeder Alphabet en Microsoft het goed. Die wonnen tot 3,3 procent.