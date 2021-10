Elke Belg krijgt digitale portefeuille

Tegen 2023 moet elke Belg een makkelijk te gebruiken ‘digitale portefeuille’ hebben. Daarin worden onder andere de identiteitskaart en het rijbewijs opgeslagen, zodat je je ook kan legitimeren via je smartphone.

Dat zegt staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) maandag in Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen, La Libre Belgique en La Dernière Heure.

Met het project Smart Nation wil Michel alle data van de verschillende overheden aan elkaar koppelen. Dat moet resulteren in een “digitale portefeuille”, met daarin al je officiële documenten, zoals identiteitskaart en rijbewijs, maar ook een trouwboekje of een visum. Voorts bevat de portefeuille een verbeterde e-box waarmee overheden uniformer hun info kunnen meedelen en is er een e-loket waar je documenten en vergunningen kan aanvragen.

Voor het project wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. Zeventig medewerkers moeten zorgen voor een brug tussen alle overheden en administraties. “Er bestaan vandaag alleen al 1.200 ­federale websites, en de federale overheid spendeert jaarlijks één miljard euro aan haar digitale ­politiek”, aldus Michel. “Door meer eenvormigheid in te bouwen en overlappingen weg te werken moeten we die kostprijs aanzienlijk kunnen drukken.”