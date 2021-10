De Croo bespreekt energieprijzen, rechtsstaat en Catalonië met Spaanse premier

Sanchez (rechts) was verheugd dat met De Croo (links) voor het eerst in tien jaar een Belgische premier Madrid bezocht. — © BELGA

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft maandag met de Spaanse premier Pedro Sanchez in Madrid gesproken over kwesties zoals de klimaatverandering, de stijgende energieprijzen, de rechtsstaat en Catalonië. Na afloop sprak De Croo over een productieve vergadering. Sanchez zei op zijn beurt verheugd te zijn dat een Belgische premier voor het eerst in tien jaar Madrid bezocht.

In een perstoespraak na de vergadering benadrukten beide premiers de gedeelde waarden en de gemeenschappelijke geschiedenis, zoals de Spaanse migranten die in de jaren 1960 naar België gingen. Sanchez had het ook over de Belgische toeristen die naar Spanje trekken, van wie hij hoopt dat ze na de coronacrisis snel de weg naar het zuiderse land zullen terugvinden.

De regeringsleiders spraken ook over de klimaatverandering en de stijgende energieprijzen. Om die prijzen onder controle te krijgen, moet de transitie naar hernieuwbare energie worden versneld. “We moeten de ambitie hoog zetten, maar ook garanderen dat de transitie sociaal rechtvaardig is en eerlijk is”, aldus De Croo.

Meningsverschillen

In zijn verklaring wees De Croo ook op de moeilijkere momenten in de Spaans-Belgische betrekkingen. De banden tussen Spanje en België kwamen een paar jaar geleden onder druk te staan naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en de ballingschap van de Catalaanse leider Carles Puigdemont in ons land. De Belgische en Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en Arancha González Laya ondertekenden in juni dit jaar een ‘Memorandum of Understanding’ om de politieke dialoog en de bilaterale relaties tussen beide landen te versterken.

“We hebben onze meningsverschillen gehad, dat is geen geheim”, zei De Croo maandag. “Maar meningsverschillen tussen vrienden versterken die relatie. Ik ben hier vandaag gekomen om die kracht te onderstrepen.”

Hij stelde dat België en Spanje heel wat eigenschappen gemeenschappelijk hebben, zoals diverse samenlevingen. “Dat is iets dat we moeten koesteren”, zei hij. “Democratie gaat niet enkel over de meerderheid, maar ook over minderheden. Een democratie die ervoor kiest om diversiteit als een sterkte te zien, is een sterke democratie.”

Volgens De Croo hebben beide landen de banden aangehaald over het belang van dialoog, om verschillen tussen gemeenschappen te overbruggen. “De enige juiste weg is de weg van politieke dialoog”, zei hij.

Polen

De Croo verwees daarnaast naar de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijke Hof, dat delen van het recht van de EU niet compatibel zijn met de Poolse grondwet. Het Europees recht wordt nochtans gezien als de juridische basis van de EU. De Belgische premier noemde dat erg onrustwekkend. “Als je een eenheidsmarkt wilt, heb je een scheidsrechter nodig”, zei hij. De uitspraak in Polen kan volgens hem de EU ondermijnen. De kwestie zal dan ook aan bod komen op de Europese Raad op donderdag en vrijdag. “Ik wil van hen (Polen, red.) horen welke weg vooruit zij zien”, zei hij. De Croo stelde ook blij te zijn dat Spanje daarin een “sterke bondgenoot” is van ons land.

In de tweede helft van 2023 is Spanje voorzitter van de Raad van de Europese Unie, België neemt dan in de eerste helft van 2024 het voorzitterschap waar.

Bedrijfsbezoek

Eerder op de dag brachten beide premiers een bezoek aan het Spaanse bedrijf Indra, dat zich toespitst op informatietechnologie en verdedigingssystemen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 140 landen waaronder België, telde vorig jaar 48.000 werknemers en haalde datzelfde jaar een omzet van 3 miljard euro.

Bij Indra kreeg De Croo een uiteenzetting van de verschillende domeinen waarin Indra actief is. Op defensievlak ontwikkelde het bedrijf onder andere uitrusting aan boord van de Airbus A400M-transportvliegtuigen, waarvan ook België enkele toestellen kocht. Indra is ook actief in luchtruimbeheer. Europees luchtverkeersleider Eurocontrol selecteerde zo Indra om de digitale transformatie er te verzekeren. Het Spaanse bedrijf werkt daarnaast onder de naam Minsait ook aan “smart cities”, om uitdagingen zoals mobiliteit, veiligheid, huisvesting en energiebevoorrading aan te gaan. Het platform daarvan is al in Antwerpen gelanceerd.

Ambassades en paleis

Het bilaterale bezoek kaderde ook in het honderdjarig bestaan van de ambassades van beide landen in Brussel en Madrid. Beide ambassades zijn immers in 1921 opgericht. Naar aanleiding daarvan is er ook een virtuele rondleiding van de officiële residentie van België in Spanje: het Paleis van de Markies van Rafal (Palacete del Marqués de Rafal).