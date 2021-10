Ecuador roept noodtoestand uit omwille van drugsgeweld: “Maar één vijand: de drugshandel”

De president van Ecuador Guillermo Lasso heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen in heel het land vanwege een golf van geweld gelinkt aan de drugshandel. Door de noodtoestand kunnen politieagenten en militairen patrouilleren in de straten.

“In de straten van Ecuador is er maar één vijand: de drugshandel”, aldus de president in een televisietoespraak. “De laatste jaren is Ecuador veranderd in een land van drugshandel naar een land waar men ook drugs gebruikt”, zei Lasso, die in mei vorig jaar aan de macht kwam.

Tussen januari en augustus werden al 1.427 moorden geregistreerd in het land. Dat zijn er al 55 meer dan in heel 2020, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eind september kwamen in een gevangenis in het zuidwesten van Ecuador nog 119 gevangenen om het leven bij erg gewelddadige gevechten tussen rivaliserende bendes die banden hebben met de drugshandel en met Mexicaanse en Colombiaanse kartels. Het ging om een van de meest dodelijke gevechten in een gevangenis in de Ecuadoraanse geschiedenis.

Volgens officiële cijfers kwamen in alle gevangenissen in het land, die overbevolkt zijn en al jaren het toneel zijn van geweld, dit jaar al minstens 238 gevangenen om het leven.