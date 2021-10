Ze vond Sesamstraat het aller-, allerbeste kinderprogramma. Sorry, Kabouter Plop en Samson. Sien Diels wás ook echt Sesamstraat: 36 jaar lang was ze één van de spilfiguren van het legendarische programma. Ze is afgelopen weekend op 74-jarige leeftijd overleden. “Sesamstraat was mijn levenswerk.”