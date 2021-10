Amerikaanse gezant voor Afghanistan stapt op

“Nu Speciale Vertegenwoordiger voor de Afghaanse Verzoening (Special Representative for Afghan Reconciliation) Zalmay Khalilzad zijn ambt neerlegt, druk ik mijn dankbaarheid uit voor de tientallen jaren waarin hij in dienst stond van het Amerikaanse volk”, aldus Blinken in een mededeling. Khalilzad wordt opgevolgd door zijn adjunct Thomas West.

Khalilzad was Afghanistan-gezant onder president Donald Trump en zijn mandaat werd verlengd door Joe Biden. Hij was ook Amerikaanse ambassadeur in Irak en bij de Verenigde Naties. Volgens CNN zou Khalilzad oorspronkelijk al in mei vertrekken, maar bleef hij langer op post dan eerder gepland.

Akkoord van Doha

Als speciaal gezant leidde Khalilzad de gesprekken met de taliban in Qatar, die leidden tot het akkoord van Doha met de Trump-administratie om alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan tegen mei 2021. Volgens sommige experts maakte dat akkoord de weg vrij voor de machtsovername van de taliban. Toen de deadline van mei dichterbij kwam, kondigde president Biden aan dat de Amerikaanse troepen tegen 11 september, de twintigste verjaardag van 9/11, zouden vertrekken.

Het offensief van de taliban kwam in de zomer in een stroomversnelling en op enkele weken tijd konden de islamisten de controle over het grootste deel van het land overnemen. Nadat president Ashraf Ghani het land in augustus ontvluchtte, namen de taliban de macht over.

Na die machtsovername volgde een chaotische evacuatie door de VS en andere westerse landen vanop de luchthaven van Kaboel. Kort voor het einde van de Amerikaanse evacuatiemissie kwamen bij een aanslag op de luchthaven dertien Amerikaanse soldaten en tientallen Afghanen om het leven. President Biden kwam erg onder druk te staan door de manier waarop het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan is verlopen.

“Schuld van president Ghani”

Khalilzad liet eerder onvrede doorschemeren over de gang van zaken rond Afghanistan, maar is volgens Amerikaanse overheidsbronnen die persbureau Reuters aanhaalt zelf het gezicht van diplomatiek falen van de Amerikanen in Afghanistan. Hij zei ruim een maand geleden dat een deal met de taliban was mislukt nadat president Ashraf Ghani in augustus zijn land was ontvlucht. Volgens de gezant had de chaotische terugtrekking uit Afghanistan vermeden kunnen worden.

LEES OOK. Amerikaanse gezant: “Nieuwe deal met taliban mislukte door vlucht president Ghani”