Dermine wil dat Europa 5.000 miljard in klimaat pompt: “De geloofwaardigheid van Europa als politiek project op het spel”

Net op de dag dat de Europese Unie het debat over het herzien van de nationale begrotingsregels op gang trekt, lanceert staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine een radicaal voorstel. De PS’er wil dat Europa de komende tien jaar 5.000 miljard euro in het klimaat investeert en daarvoor zelf schulden aangaat. “Als we nu niet voluit gaan, staat de geloofwaardigheid van Europa als politiek project op het spel”, zegt hij in De Tijd.