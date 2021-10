Ook dat nog: Beerschot moet Frédéric Frans enkele maanden missen met gescheurde achillespees

Beerschot zal het de komende maanden zonder Frédéric Frans moeten doen. De 32-jarige centrale verdediger liep zondag in de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen (0-1 nederlaag) een scheur in de achillespees op en werd diezelfde avond nog geopereerd. Er staat hem een maandenlange revalidatie te wachten.

Frans was een vaste waarde in de defensie bij Beerschot, hij speelde dit seizoen in negen van de elf competitieduels mee. Tegen KV Mechelen zat zijn match er echter al na iets meer dan een kwartier al op.