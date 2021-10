Turkije roept ambassadeurs van tien westerse landen op het matje

“De aanhoudende vertraging van zijn proces (...) werpt een schaduw over het respect voor de democratie, de rechtstaat en de transparantie van het Turkse rechtssysteem”, menen de tien landen. Het gaat om Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden.

“De Turkse republiek is een democratische rechtstaat”, reageert de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu op Twitter. “Het is onaanvaardbaar dat ambassadeurs aanbevelingen en suggesties doen aan de magistratuur in een lopende zaak.”

Zakenman en filantroop Kavala zit zeker nog tot 26 november opgesloten, besliste een rechtbank in Istanboel begin deze maand. Die verlengde aanhouding kwam er ondanks Europese dreigingen met sancties. Sinds oktober 2017 zit Kavala opgesloten, en sinds 2013 al beschuldigt het regime van president Recep Tayyip Erdogan de 64-jarige Kavala ervan Turkije te willen destabiliseren.

De zaak draait onder meer rond de protesten over het Gezipark. Die protesten draaiden rond de plannen van de regering om een stadsdeel rond het Taksimplein, in het centrum van Istanboel, te ontwikkelen. Daarmee zou een van de laatste groene ruimtes van de stad, het Gezipark, verdwijnen. Het Turkse gerecht beschuldigt hem ook van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016.