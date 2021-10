Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme houdt de moed erin na nieuw slecht nieuws: “Ik blijf vechten”

Onlangs raakte bekend dat er opnieuw kankercellen bij Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme zijn vastgesteld. “We wisten het al even, maar we wilden het nog voor onszelf houden, we waren nog niet klaar om te communiceren.”

“Een zware klap”, vertelt Van Damme in De grote Peter Van de Veire ochtendshow op MNM. Hij is dinsdagavond te zien in de documentaire Miguel op Eén, naar aanleiding van de Dag tegen kanker. “Het is immens zwaar. Ik was 20 en in de fleur van mijn leven. Opeens krijg je telefoon dat je naar het ziekenhuis moet komen en dat je leukemie hebt.”

Helaas werd er bij Van Damme onlangs voor de vijfde keer leukemie vastgesteld. “Voor dit scenario had ik wel een beetje gevreesd”, zei Van Damme. “De afgelopen jaren is het altijd zo geweest dat ik na goed nieuws slecht nieuws kreeg. Elk verval komt altijd op een moment dat je het niet verwacht.”

Binnenkort moet de doelman van Cercle Brugge aan een nieuwe chemokuur beginnen. Zijn kracht haalt hij uit de steun van vrienden, familie en vooral zijn dochtertje van vijf maanden. “Met haar gaat het heel goed. Met verbazing zit ik altijd naar haar te kijken. Ze is het mooiste dat er is en een houvast voor mij. Ik heb er hard voor gevochten om toch bij de bevalling te kunnen zijn.”

(tact)