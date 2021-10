OPROEP. Ga jij vrijdag naar de klimaatmars in plaats van naar school?

Vrijdag gaan in Gent en Louvain-la-Neuve opnieuw duizenden jongeren de straat op om aandacht van de politici te vragen voor de klimaatproblematiek. Veel leerlingen in het secundair onderwijs gaven al aan dat ze naar Gent zouden afzakken en dus een dagje spijbelen op school. Zit jij in het middelbaar en trek je vrijdag naar Gent? Laat ons hier weten waarom.