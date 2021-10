Winnaars houden geen trauma over aan omstreden Nederlands tv-programma: “Ik had alleen last van droge lippen”

100 koppels moesten tussen donderdagavond en zaterdagavond in 50 uur tijd zo lang mogelijk proberen te dansen, elke minuut rusten, eten of drinken werd afgetrokken van de eindtijd. Het werd een regelrechte uitputtingsslag. Sommige deelnemers werden in een rolstoel op of een brancard weggedragen. Na 49 uur viel een kandidate zelfs flauw op de dansvloer. De camera zwenkte op dat moment weg, en de uitzending werd onderbroken voor reclame.

Op sociale media werd het programma dan ook begraven onder de kritiek. “Wie durft het aan om tegen programmamakers en presentatrice een rechtszaak voor mishandeling op te starten? Totaal grensoverschrijdend. Een samenleving waarin niemand meer ‘stop hou op’ durft te zeggen”, klinkt het. “Ik kijk net even naar Dansmarathon. Dat lijkt grappig tot je wat langer kijkt. Er staan mensen dansend in slaap te vallen, mensen dansen huilend, dansen dwars door blessures heen, iemand is net omgevallen. Dit is toch niet verantwoord? Ik vind dit echt heftig om te zien”, aldus een andere. Of zoals iemand sarcastisch opmerkte: “Er gaat iemand dood. Sensatie. Werd tijd.”

“Alles was onder controle”

Maar volgens SBS6 was het echter “op geen enkel moment onveilig” voor de kandidaten. Dat vinden ook Jermaine (29) en Tawatha (25), het koppel dat tijdens die 50 uur in totaal amper 35 minuten rustte, en uiteindelijk 100.000 euro won. “Ongelofelijk hoeveel je kunt hebben als mens”, klinkt het opgewekt in De Telegraaf bij Tawatha. “We zijn verbaasd over ons eigen lichaam”, aldus Jermaine. “We hadden geen spierpijn: geen pijn in onze enkels, heupen of knieën. Ik had alleen last van droge lippen, verder niks.”

Tawatha had naar eigen zeggen wel hallucinaties. “Maar dan positief: dat ik een superboost kreeg, en alles scherp zag. Mijn lichaam voelde als een veertje, ik heb dat vier uur lang gehad. Het was een waardevolle ervaring, die niet iedereen meemaakt. Dat kon omdat we goed gecontroleerd werden door een medisch team. Pas toen ik uit dat gevoel kwam, besefte ik hoeveel pijn ik had in mijn voeten.”