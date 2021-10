Nieuwe aardbeving voelbaar op Kreta en aan Turkse kust

Een nieuwe aardbeving heeft mensen op het Griekse eiland Kreta en in dorpjes langs de Turkse zuidwestkust opgeschrikt. De beving, met magnitude 6,1, deed zich dinsdagochtend voor, en het epicentrum lag goed 130 km ten zuidoosten van de eilanden Kreta en Karpathos. Het is nog niet duidelijk of de aardbeving schade heeft aangericht, maar de Griekse seismoloog Efthymios Lekkas sloot dat uit.

De beving gebeurde op een diepte van bijna 60 kilometer, en dus bestaat er geen gevaar voor een tsunami, zei Lekkas dinsdagochtend aan de Griekse krant To Proto Thema.

De nieuwe beving wijst wel op verhoogde seismische activiteit in de regio. Vorige week nog was er een beving met een kracht van 6,3 nabij Kreta. Die aardbeving werd gevoeld tot in Athene, zowat 400 km verder. En drie weken geleden viel er op Kreta een dode bij een aardbeving die even krachtig was.