Nieuwe opgraving uitgevoerd in onderzoek naar Bende van Nijvel

Het gerecht heeft op de begraafplaats van Elsene een opgraving uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat meldt La Dernière Heure. Het gaat om het lichaam van Jacques Hoebeeck, een in 1989 op natuurlijke wijze overleden postbode die lid was van het extreemrechtse ‘Front de la Jeunesse’.

Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi, gaf de opdracht voor de “gerechtelijke opgraving” van het lichaam van Hoebeeck. Die kadert in het onderzoek naar de Bende van Nijvel: in dat gerechtelijke dossier zitten momenteel 800 namen van personen van wie men geen DNA-staal heeft.

Het gerecht verzamelt daarom nu systematisch stalen van die 800 personen – inmiddels zou dat voor 400 namen al gebeurd zijn – in de hoop dat er vervolgens een link gelegd kan worden met de DNA-sporen die al in het dossier zetten. Pro memorie: het Bendedossier verjaart in 2025.