“De foto die een heel land choqueerde.” Zo noemde tijdschrift ‘National Geographic’ het spraakmakende beeld uit een Indonesisch ziekenhuis vorig jaar. Daarop was het lichaam te zien van een man die aan Covid-19 overleden was, volledig in plastic gewikkeld en gedrenkt in ontsmettingsmiddel. De fotograaf doet nu zijn opmerkelijke verhaal.