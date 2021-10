Pint bier wordt duurder in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië stijgen de prijzen van een pint bier naar alle verwachting met 30 pence doordat hogere kosten worden doorgerekend aan de consumenten. Volgens The Times hebben meer dan acht op de tien pubs hun prijzen verhoogd of zijn ze dat nog van plan. De stijgende kosten zijn onder meer een gevolg van hogere lonen en tekorten in de energievoorziening en de bevoorrading.