VN: “Klimaatverandering bedreigt in Afrika meer dan 100 miljoen mensenlevens”

Meer dan 100 miljoen extreem arme Afrikanen lopen tegen 2030 gevaar als de klimaatopwarming verder versnelt. Binnen 20 jaar kunnen de drie gletsjers op het Afrikaanse continent volledig weggesmolten zijn als er niet snel drastische maatregelen genomen worden, waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN dinsdag in een nieuw rapport. Weggesmolten gletsjers zullen in het oosten van het continent ernstige verdroging met zich meebrengen.

Over minder dan twee weken start in Glasgow een nieuwe klimaattop waarvoor de verwachtingen hooggespannen zijn. Met dit rapport wordt nog maar eens gewezen op de disproportionele kwetsbaarheid van het Afrikaanse continent voor de klimaatverandering. Overstromingen, aardverschuivingen en droogtes leiden nu al tot grotere voedselonzekerheid, meer armoede en meer klimaatvluchtelingen.

De gletsjers op de Kilimanjaro in Tanzania, Mount Kenya in Kenia en het Rwenzori-gebergte op de Congolees-Oegandese grens zorgen nu nog voor waterstromen naar de gebieden die onder de bergen liggen. “Het snelle krimpen van de Oost-Afrikaanse gletsjers toont de dreiging van onomkeerbare verandering van het systeem op aarde”, waarschuwt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

De klimaatverandering sloeg vorig jaar al harder toe in Afrika dan waar ook ter wereld, hoewel het continent goed is voor minder dan 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

“118 miljoen mensen blootgesteld aan droogte, overstromingen en extreme hitte”

“We vermoeden dat tegen 2030 118 miljoen mensen die in extreme armoede leven (die dus moeten rondkomen met minder dan 1,90 dollar per dag) blootgesteld zullen worden aan droogte, overstromingen en extreme hitte als de juiste maatregelen niet genomen worden”, aldus Josefa Leonel Carreia Sacko in het voorwoord van het rapport. Sacko is binnen de Commissie van de Afrikaanse Unie verantwoordelijk voor landbouw.

De ergste scenario’s kunnen enkel voorkomen worden als er jaarlijks 25 tot 43 miljard euro wordt geïnvesteerd in projecten in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. In 2009 nog zegden de geïndustrialiseerde landen toe om vanaf 2020 100 miljard dollar te investeren in de strijd tegen de klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Vorige maand publiceerde de OESO de balans voor 2019: toen werd nog geen 80 miljard dollar gehaald. De organisatie verwacht ook niet dat de internationale gemeenschap de komende jaren wel de beoogde 100 miljard dollar haalt.

De Britse premier Boris Johnson, gastheer van de klimaattop in Glasgow, gaf in september aan weinig hoop te hebben dat de 100 miljard tijdens de top gehaald zal worden.