39 Vlaamse gemeenten hebben bebouwingsgraad van 50 procent of meer

In 39 gemeenten in Vlaanderen lag de bebouwingsgraad in 2020 op 50 procent of meer, terwijl het Vlaamse gemiddelde ruim 20 procent lager ligt. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Begin 2020 was 3.898 km² in het Vlaamse Gewest bebouwd, wat overeenkomt met 28,6 procent van de totale oppervlakte. Dat cijfer neemt jaarlijks toe: in 2000 was nog maar 24,4 procent van de totale oppervlakte bebouwd. De belangrijkste “ruimtegebruiker” is de woonfunctie (43,7 procent van de bebouwde oppervlakte). Ook terreinen voor vervoer en telecommunicatie gebruiken een aanzienlijk aandeel (30 procent) van de bebouwde oppervlakte.

In 39 Vlaamse gemeenten lag de bebouwingsgraad in 2020 op 50 procent of meer. Dat is het geval in de grootsteden Antwerpen en Gent, in sommige van hun randgemeenten en in enkele gemeenten in de noordoostelijke rand rond Brussel. Ook in de centrumsteden Oostende, Leuven, Genk, Brugge en Roeselare ligt de bebouwingsgraad hoger dan 50 procent. De regio Roeselare - Kortrijk - Waregem is eveneens opvallend dichter bebouwd dan gemiddeld. In de Westhoek, het Meetjesland en Zuid-Limburg ligt de bebouwingsgraad het laagst.

Op nationaal vlak ligt de bebouwingsgraad ligt het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. In 2020 was daar 80,2 procent van de oppervlakte bebouwd. In het Waalse Gewest lag de bebouwingsgraad met 15,4 procent het laagst.