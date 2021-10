Werd Cleo (4) ontvoerd? Moeder van Australische kleuter doet emotionele oproep: “Iemand moet weten waar ze is”

In Australië groeit de bezorgdheid over de vermiste kleuter. Cleo verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag uit haar tent tijdens een kampeertocht met haar familie. De hulpdiensten zoeken met drones en vliegtuigen naar het meisje en zeggen zich “grote zorgen” over haar te maken.

Cleo kampeerde met de rest van het gezin op een afgelegen locatie, op enkele tientallen kilometers van de plaats Carnarvon in West-Australië. Moeder Ellie Smith vertelde aan omroep ABC dat ze haar kind zaterdag rond 1.30 uur ’s nachts voor het laatst zag. Toen vroeg het meisje om water. ’s Ochtends stond de tent open en was het meisje verdwenen. “De rits van de tent stond open, ze was weg.” Behalve Cleo lag er nog een dochter in de tent: Isla is bij haar ouders.

Vlinderpyama

De roze vlinderpyama waarin Cleo sliep is ook verdwenen, net als haar grijs-rode slaapzak van het merk Wanderer. De politie deelde foto’s van spullen. Smith denkt dat iemand weet waar haar dochter is. “Dat moet wel. Het duurt nu al vier dagen. Ze zou nooit in haar eentje de tent verlaten.”

De autoriteiten zeggen rekening te houden met alle scenario’s, waaronder een ontvoering. In dat geval kan ze ook zijn meegenomen naar een ander deel van het land, denkt de politie. De hulpdiensten kammen het gebied uit, maar de zoekactie wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Er valt veel regen en het waait hard. Eigenaren van gebouwen in de omgeving hebben ondertussen opdracht gekregen hun sleutels af te geven bij de politie. Die kan de panden dan doorzoeken.

Helikopters

Veel Australiërs leven mee met de familie. Zo sloot een lokaal helikopterbedrijf zich volgens plaatselijke media aan bij de zoekactie. Ook hebben winkels in het gebied posters opgehangen van de kleuter in haar roze pyjama. “De steun die we krijgen is overweldigend, maar we willen maar één ding, en dat is dat onze dochter thuiskomt en dat we haar weer in onze armen kunnen sluiten”, aldus moeder Ellie. “Er is zo weinig wat we zelf kunnen doen. Het wachten is slopend.”

De politie zegt tips te krijgen van mensen uit het hele land. Het gaat onder meer om personen die denken Cleo te hebben gezien. Die informatie moet nog worden nagetrokken. In de tussentijd moest een politiefunctionaris toegeven dat we “simpelweg niet weten” wat het kind is overkomen.