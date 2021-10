Man (56) op scooter komt om bij aanrijding op Riemsterweg in Spouwen

Op de Riemsterweg in Grote-Spouwen is dinsdagmorgen een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Rond 7.45 uur botsten een lichte motorfiets en een auto op het kruispunt met de Kellerstraat. De aanrijding was fataal voor de 56-jarige man die op de scooter reed. De Hoeselaar reed naar zijn werk.

Het Parket Limburg heeft een verkeersdeskundige gestuurd om alle omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen en na te gaan wat er fout liep. De 51-jarige bestuurster van de auto was in shock na de vreselijke aanrijding. Het was dinsdagmorgen regenachtig en donker. Het slachtoffer reed op een lichte motorfiets, type Vespa, naar zijn werk.

Door het ongeval is het verkeer tussen Riemst en Bilzen een tijdlang omgeleid.

joge/maw