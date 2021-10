Persoonlijke gegevens inkijken, huiszoekingen uitvoeren en nummerplaten controleren via camerabeelden. De speurders in ‘Klopjacht’ halen alles uit de kast om de kandidaten zo snel mogelijk op te sporen. Maar mochten de programmamakers effectief alle middelen inzetten? Hoe écht is die klopjacht nu eigenlijk? “Er is niets gebeurd dat tegen de wet indruist.”