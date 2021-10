96-jarige secretaresse van concentratiekamp dan toch voor rechter verschenen

De vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij de verantwoordelijken van het concentratiekamp nabij het Poolse Gdansk tussen juni 1943 en april 1945 heeft geholpen bij het systematisch doden van gevangenen, in haar functie van stenograaf en typiste in het kantoor van de kampcommandant. Ongeveer 65.000 gevangenen zijn volgens schattingen van het officiële Duitse centrum voor onderzoek naar nazimisdaden in het kamp omgekomen.

LEES OOK. De nazigruwel was geen mannenzaak: de ongeziene wreedheden van Hitlers furies (+)

Eind vorige maand haalde de vrouw al eens het nieuws nadat ze enkele uren vermist was op de dag dat het proces eigenlijk had moeten starten. Toen bleek dat ze op 30 september niet aanwezig was, werd de zitting uitgesteld. In de tussentijd controleerde een arts of de vrouw in staat was om voor de rechter te verschijnen.