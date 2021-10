Waals minister: “Verplichte vaccinatie mag geen taboe zijn”

“De verplichte vaccinatie van de totale (kiesgerechtigde) bevolking hoeft geen taboe zijn, maar we moeten stap voor stap vooruit gaan”. Dat verklaarde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale dinsdag tijdens een debat over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket in Wallonië.

“We moeten deze verplichting slechts overwegen indien de huidige maatregelen falen. We hopen dat ze zullen volstaan, maar we sluiten de deur voor niets. Maar we willen geen enkele etappe overslaan” in de gradatie van de maatregelen, aldus Morreale.

De minister kreeg ook vragen over de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel van parlementsleden die erop wezen dat het CST wel geldt voor bezoekers, maar niet voor het zorgpersoneel. Minister Morreale wees erop dat dit een federale bevoegdheid is en dat de teksten binnen enkele weken klaar zullen zijn.

In afwachting “zetten we de vaccinatie op het terrein voort”, met dagelijks tussen 1.000 en 1.200 nieuwe eerste prikken, vervolgde Christie Morreale (PS).