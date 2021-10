Toptransfer onafwendbaar? Genk-spits Paul Onuachu nu ook genoemd bij Borussia Dortmund

KRC Genk-spits Paul Onuachu is grof wild op de transfermarkt. Verrassend genoeg kwam er afgelopen zomer nog geen toptransfer voor de 27-jarige Nigeriaan, maar in een van de volgende transferperiodes lijkt het er dan toch van te komen. Vorige week werd Onuachu al gelinkt aan Atlético Madrid, nu meldt het Duitse Sky Sport de interesse van Borussia Dortmund.

Net als KRC Genk rekening moet houden met een vertrek van zijn topspits, moet ook Borussia Dortmund dat doen. Dortmund heeft de hoop nog niet opgegeven om Erling Haaland (21) te houden, maar bekijkt wel al naar de alternatieven.

Daarbij zouden ze volgens het Duitse Sky Sport naast Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) en Sébastien Haller (Ajax) ook aan Paul Onuachu denken. Zo zou er zelfs al contact geweest zijn tussen Dortmund en de Limburgers.

Onuachu was vorig seizoen goed voor liefst 35 doelpunten voor Genk en staat in het huidige seizoen intussen al met negen treffers achter zijn naam. Tot ieders verbazing was er de voorbije zomer geen Premier League-club die de portefeuille opentrok voor de boomlange aanvaller, die zelf stiekem al op een toptransfer had gehoopt. Enkele weken geleden verlengde hij zijn lopende contract in Limburg dan maar tot 2024.

Afgelopen weekend kende de Nigeriaan dan wel eens een offday: hij miste twee strafschoppen op het veld van Charleroi waardoor zijn ploeg met 2-0 onderuitging.