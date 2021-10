“De Daltons van Gistel” krijgen jaar cel voor zinloos geweld aan strandbar in Bredene

De Brugse correctionele rechtbank heeft twee twintigers uit Bredene bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. In de buurt van een strandbar in Bredene werden rake klappen uitgedeeld. Kevin (27) en Seppe J. (29) kregen in het verleden al de bijnaam “Daltons van Gistel”.

Op 15 juli 2018 maakten drie jongeren amok in een strandbar in Bredene. De zaakvoerder wees hen de deur, maar ook buiten bleef het trio in de buurt overlast veroorzaken. Een werknemer reed met zijn wagen tot bij hen, maar werd onmiddellijk fysiek aangevallen. Het slachtoffer kwam ten val en kreeg rake stampen en slagen te verwerken. De verdachten vluchtten weg, maar konden in de duinen opgepakt worden.

De burgerlijke partij kreeg een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro toegekend. Een deskundige zal de precieze schade moeten onderzoeken, want de feiten hadden een grote impact op het slachtoffer. “Mijn leven is sindsdien helemaal veranderd. Als ik nu drie mensen zie staan, loop ik er in een grote bocht omheen.”

Izegemnaar Alejandro F. (22), die voor andere feiten in de gevangenis zit, schoof de schuld in de schoenen van zijn toenmalige schoonbroers. “Zij hebben hem direct aangevallen. Ik stond daar wel, maar heb die meneer niet aangeraakt”, klonk het. F. werd voor zijn aandeel in de zaak uiteindelijk veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Seppe en vooral Kevin J. bouwden samen met hun twee andere broers al een bedenkelijke reputatie op. Een reeks afpersingen en inbraken leverde hen jaren geleden al de bijnaam de “Daltons van Gistel” op. De twintigers, die tegenwoordig in Bredene zouden wonen, lieten verstek gaan voor hun proces.