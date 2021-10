“Beschamende mijlpaal” van 10.000 gewonde of gedode kinderen in Jemen bereikt

Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn bij het geweld al meer dan 10.000 minderjarigen gedood of gewond geraakt. Dat meldt het VN-Kinderfonds Unicef dinsdag.

“Het conflict in Jemen heeft nu een beschamende mijlpaal bereikt, met 10.000 gedode of gewonde kinderen, sinds het begin van de gevechten in maart 2015. Dat zijn vier kinderen per dag”, zegt Unicef-woordvoerder James Elder dinsdag in Genève. “Dit zijn enkel de aantallen die de VN kan bevestigen”, zo klinkt het nog. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal getroffen kinderen dus hoger.

Door de jarenlange burgeroorlog zijn in Jemen meer dan 20 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Volgens de Verenigde Naties gaat het om de ergste humanitaire crisis ter wereld. Unicef zegt dat vier op de vijf minderjarigen in het land hulp nodig hebben. In totaal gaat het om elf miljoen kinderen. Zowat 400.000 van hen zijn ernstig ondervoed. “Zij lijden honger omdat volwassenen een oorlog voeren waarin kinderen de grootste verliezers zijn,” zegt Elder.

Ongeveer 1,7 miljoen kinderen zijn samen met hun familie ontheemd geraakt door het geweld. In totaal 15 miljoen mensen, onder wie 8,5 miljoen minderjarigen, hebben geen toegang tot zuiver drinkwater of sanitaire voorzieningen.

“Met de huidige mate van financiering, en als de gevechten niet ophouden, kan Unicef niet al deze kinderen bereiken”, zo wordt benadrukt. Elder zegt dat het VN-Kinderfonds tegen midden volgend jaar 235 miljoen euro nodig heeft om de hulp op peil te houden.