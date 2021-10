Duitse zeilboot pikt 34 vluchtelingen op Middellandse Zee op

Een in Duitsland geregistreerde zeilboot heeft op de Middellandse Zee 34 migranten opgepikt. De reddingsmissie wacht nu op hulp van de Maltese of Italiaanse kustwacht, meldt de organisatie ResQship dinsdag op Twitter. Onder de geredde vluchtelingen zijn 15 kinderen en een zwangere vrouw.

De omstandigheden aan boord van de boot, 19 meter lang, zijn “precair” omdat de Nadir vooral bedoeld is voor observatie en gewoonlijk een beroep doet op andere schepen om de vluchtelingen de eerste zorgen te verlenen. De groep is al meer dan 30 uur aan boord van de Nadir, nadat ze 24 uur lang op drift waren in de kleine bootjes waaruit ze gered werden. Velen van hen waren onderkoeld. Bovendien wordt er slecht weer voorspeld, wat de situatie aan boord nog zorgwekkender maakt.

Malta weigert assistentie te verlenen, hoewel de twee bootjes in de Maltese zoek- en reddingszone ronddreven. De EU-lidstaat wijst erop dat de Nadir onder Duitse vlag vaart. Italië wijst dan weer naar Malta, hoewel op het Italiaanse eiland Lampedusa de dichtste veilige haven ligt.

Tegelijk wacht de Sea-Watch 3, een schip van de Berlijnse hulporganisatie Sea-Watch, nog altijd op een voorstel om aan land te kunnen gaan. Aan boord van het Sea-Watch-reddingsschip zijn meer dan 400 mensen.