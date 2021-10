Italiaanse competitie wil keihard optreden tegen racisme: “Levenslange stadionverboden liggen op tafel”

“We zijn een overeenkomst aan het opstellen die voorziet in levenslange schorsingen voor iedereen die zich schuldig maakt aan racisme. En het zal niet voor één stadion zijn, maar voor allemaal”, benadrukte Dal Pino tijdens een radio-uitzending.

Op tafel ligt een voorstel om, naast de al gekende videoassistenten, ook een zogenaamde “respectruimte” in te richten met technologie die racistische daden kan detecteren.

Tal van incidenten

In het Italiaanse voetbal worden spelers regelmatig het slachtoffer van racisme. Zo overkwam het Romelu Lukaku verschillende keren in zijn periode bij Inter. “Elke vorm van racisme en discriminatie is verschrikkelijk en mogen we niet aanvaarden”, aldus Dal Pino.

Ook afgelopen weekend was er nog een incident. Inter-verdediger Denzel Dumfries kreeg apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd van een Lazio-supporter. De man had naar alle waarschijnlijkheid niet door dat hij live in beeld werd gebracht.