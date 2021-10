KAART. Coronabesmettingen stijgen overal: zo is de situatie in jouw gemeente

De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames gaan opnieuw de hoogte in, maar niet overal gaat de stijging even snel. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg werden afgelopen week fors meer besmettingen genoteerd. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is.

De afgelopen week werden dagelijks weer meer dan 3.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd in België, een stijging van 46 procent. Infectiologe Erika Vlieghe (UZA) waarschuwde in De afspraak dat het de voorbije dagen zelfs ging over 4.000 nieuwe dagelijkse besmettingen. Ook viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) bevestigde al dat we aan het begin staan van een nieuwe golf.

De stijging van de besmettingen gaat niet overal even snel, zo blijkt uit het cijferoverzicht van Sciensano. West-Vlaanderen steekt erbovenuit, daar werden afgelopen week 1.770 nieuwe besmettingen genoteerd, een stijging van 110 procent in de vergelijking met de week ervoor. In absolute cijfers spant de provincie Limburg de kroon, met 3.282 bijkomende besmettingen afgelopen week, een stijging van 72 procent met de week daarvoor.

In de provincies Oost-Vlaanderen (+48 procent, 1.830 besmettingen), Antwerpen (+48 procent, 2.925 besmettingen) en Vlaams-Brabant (+33 procent, 2.080 besmettingen) gaat de stijging weliswaar iets minder hard, maar ook daar is er opnieuw meer viruscirculatie.

Omdat de incidentie in Vlaanderen opnieuw hoger ligt dan 200 gevallen per 100.000 inwoners, kleuren we straks ook weer rood in plaats van oranje op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC). Wallonië en Brussel kleuren nog steeds rood.

In Brussel, waar de vaccinatiegraad het laagst is, werden de afgelopen week dagelijks 3.282 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een stijging van 31 procent. En ook aan de andere kant van de taalgrens is het virus opnieuw sterk aanwezig: Henegouwen (+57 procent, 1.998 besmettingen), Waals-Brabant (+68 procent, 1.334 besmettingen), Luxemburg (+46 procent, 739 besmettingen), Namen (+42 procent, 897 besmettingen) en Luik (+21 procent, 2.769 besmettingen).

Hoewel de vaccins ons behoeden voor een exponentiële curve, gaan ook de ziekenhuisopnames langzaam omhoog. Tussen 12 en 18 oktober werden dagelijks meer dan 73 coronapatiënten opgenomen, een stijging van 29 procent in vergelijking met de week ervoor. Momenteel liggen 914 patiënten in het ziekenhuis, van wie 229 op de afdeling intensieve zorg. De meeste van die patiënten (59) bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de provincie Luik gaat het om 44 patiënten en in Antwerpen om 31 patiënten.

“We weten dat die vaccins heel goed beschermen tegen ernstig ziek worden, niet perfect, maar wel heel goed. Maar er kan wel nog altijd veel ziekte worden overgedragen. Hoe meer je de boel laat circuleren, hoe meer dat kan doorsijpelen bij mensen die wat kwetsbaarder zijn en bij wie zo’n vaccin niet perfect werkt”, benadrukte Vlieghe maandag in De afspraak.

“Testen blijft belangrijk, contacttracing blijft belangrijk, mensen die positief zijn isoleren blijft belangrijk... Het is niet de bedoeling het virus volledig los te laten. Doe wat je wilt doen, maar doe het zo veilig mogelijk. Nog altijd liever buiten dan binnen, nog altijd ramen open en goed ventileren”, gaf de voorzitster van de Gems nog mee.