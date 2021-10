Twee vluchtelingen dood gevonden in overvol busje in Oostenrijk

De politie heeft dertig vluchtelingen gevonden in een klein busje in Oostenrijk, twee van hen waren al overleden, melden Oostenrijkse media. De bestuurder van het busje en mogelijke mensensmokkelaar is gevlucht nadat de politie hem staande hield. Hij wordt nog gezocht.

De smokkelaar bracht de mensen vanuit Hongarije naar Oostenrijk. In Siegendorf werd de bus door de politie aangehouden, omdat de agenten het verdacht vonden. De bestuurder sloeg direct op de vlucht. Volgens de Kronen Zeitung is de man mogelijk gewapend. De lokale politie is een grote zoekactie gestart om de bestuurder te vinden.

Toen de agenten het busje openden zagen ze de vluchtelingen die opgepropt in een erg kleine ruimte zaten. Waar zij vandaan komen is nog niet bekend.

In augustus 2015 werd een vrachtwagen met 71 gestikte vluchtelingen gevonden in Oostenrijk. Zij waren ook via Hongarije het land binnengekomen.