Werknemer ballonbedrijf overleden nadat hij uit luchtballon valt en op auto landt

Een man is dinsdag in het noorden van Israël uit een heteluchtballon gevallen en op een rijdende auto terechtgekomen. De man heeft de val niet overleefd.

Israëlische media berichten over het ongeluk. Het zou gaan om de 28-jarige Yogev Cohen, die deel uitmaakte van het grondpersoneel. De man zou aan de mand van de ballon zijn blijven hangen toen hij opsteeg.

Cohen woonde in de kibboets Yizre’el en werkte sinds een half jaar bij het ballonbedrijf. Een van de eigenaren van het bedrijf Touch The Sky sprak met de Israëlische nieuwssite Walla. “Het was een geweldige vent”, aldus Almog Amir. “We hebben geen idee hoe dit is kunnen gebeuren.”

Volgens hem zagen zijn medewerkers hoe Cohen plotseling aan de zijkant van de mand hing. Toen de ballon op zes of zever meter hoogte was, schreeuwden zij nog naar hem dat hij moest springen. Maar hij bleef vasthouden.

De passagiers van de ballon probeerden de man uit alle macht in de mand te trekken, maar tevergeefs. De man viel vanaf een hoogte van zo’n 100 meter en kwam op een auto terecht die op de snelweg in de buurt van de stad Afula reed.

De man zou ter plekke aan zijn verwondingen zijn overleden. De automobilist en de inzittenden van de auto bleven ongedeerd. De ballon kon even later een veilige landing in de buurt maken. De Israëlische politie en de luchtvaartautoriteit doen onderzoek naar de oorzaak van het incident. “Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat iemand van het grondpersoneel aan de ballon kon blijven hangen”, aldus een agent in lokale media. “Mensen zijn in shock. Dit is een heel moeilijke zaak.”