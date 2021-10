Franse ex-president Sarkozy opgeroepen als getuige in rechtszaak voormalige medewerkers

Een rechtbank in Parijs heeft de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy dinsdag opgeroepen om te komen getuigen in een proces tegen enkele voormalige medewerkers. De zaak gaat over een rist peilingen die tijdens Sarkozy’s ambtstermijn werden besteld door het Élysée. Sarkozy zelf staat niet terecht omdat hij beschermd wordt door zijn toenmalige immuniteit als president.

Nadat de anticorruptieorganisatie Anticor Sarkozy had opgeroepen als getuige, had de ex-president laten weten daar niet op in te zullen gaan. Dinsdag riep de rechtbank Sarkozy echter op om op 2 november als getuige gehoord te worden. Volgens de rechtbank is de getuigenis van Sarkozy “noodzakelijk om de waarheid te achterhalen” en kan die “een invloed hebben op de feiten waarvan de verdachten worden beschuldigd”.

Als president op het ogenblik van de feiten beschikt Sarkozy over immuniteit, maar de rechtbank onderstreept dat in de grondwet “geen enkel obstakel is opgenomen om een voormalige president als getuige te horen”.

Bij het proces staan enkele voormalige medewerkers van de oud-president terecht. Er zou met name sprake zijn van vriendjespolitiek en het misbruik van politieke fondsen bij meerdere peilingen die door het Élysée werden besteld tijdens de ambtstermijn van Sarkozy.