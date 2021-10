Bestuurder vlucht van politie en laat kind (3) achter in beschadigde huurwagen

Een bestuurder probeerde zondag met een huurwagen te ontkomen aan een politiecontrole op de Unolaan in Deurne. Na een korte achtervolging sprong hij samen met drie inzittenden uit de wagen en zette het op een lopen. Een kind van drie jaar bleef achter op de achterbank.

“Het wijkteam van de Unolaan wilde zondag een beschadigde huurwagen controleren waarvan de linkerspiegel stuk was”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “De bestuurder van de wagen probeerde aan de controle te ontkomen en sloeg op de vlucht.”

Na een korte achtervolging botste de wagen tegen twee andere auto‘s in de Van Dornestraat. Vier inzittenden sprongen uit de nog rijdende wagen. Voor het voertuig helemaal tot stilstand kwam, raakte het nog eens drie geparkeerde auto’s. De bestuurder was in zijn haast vergeten de handrem aan te zetten.

“Het vluchtende kwartet liet een kind van drie jaar achter op de achterbank. Een van de inspecteurs heeft zich meteen over de kleuter ontfermd. De andere zette de achtervolging op een van de inzittenden te voet verder. Na vijf minuten kon hij de verdachte vatten”, zegt Bruyns.

In de chaos had een van de verdachten vijf pakjes cocaïne en een biljet van 50 euro weggegooid. De getroffen verdachte kon na verhoor beschikken. Het voertuig is getakeld.

Het kind is kort na de feiten door familie ter plaatse opgehaald.