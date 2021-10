Uitbreiding CST zorgt voor twijfels en praktische vragen in Waals Parlement

De uitbreiding van het CST in Wallonië vanaf 1 november, twee weken later dan in het Brussels Gewest, zorgt dinsdag niet enkel voor talrijke vragen, maar ook diepe twijfels. Zo bleek tijdens de bespreking in de bevoegde commissie van het Waals Parlement, die het ontwerpdecreet wellicht later op de dag zal goedkeuren. Woensdag moet dat dan nog door de plenaire vergadering gebeuren.

“Ik weet niet of het CST een noodzakelijk kwaad is, maar het gaat zeker de spanning tussen de mensen verhogen”, verklaarde Alda Greoli (cdH), persoonlijk een voorstander van verplichte vaccinatie vanaf 18 jaar.

“Wat we uit deze crisis hebben geleerd, is de noodzaak van de twijfel, de noodzaak om te beseffen dat men alleen niet alles weet en de noodzaak om andere meningen in rekening te nemen”, vervolgde haar fractieleider François Desquesnes, die de nadruk legde op de proportionaliteit van de maatregelen en hun logica. “Hoe begrijpen dat een bezoeker in een rusthuis een CST moet hebben, en het zorgpersoneel niet?”, vroeg hij zich samen met heel wat collega’s van oppositie en meerderheid af.

“Dit is een moeilijk debat waar de proportionaliteit erg belangrijk is. We hebben allen twijfels over het gebruik van dergelijke systemen”, zei Manu Disabato (Ecolo). Maar “de coronapas is eerder goed aanvaard in de landen die het reeds gebruiken als middel om zekerheid te geven”, nuanceerde zijn PS-collega Maxime Hardy.

“Er bestaat geen simplistische oplossing en wij willen niemand stigmatiseren. Het CST is geen tovermiddel maar het laat toe om het aantal besmettingen met één maatregel te verminderen”, zei minister van Gezondheid Christie Morreale. “Het CST is geen aangename maatregel en is voor verbetering vatbaar. Maar het is een bijkomende pijl op onze boog. Volksgezondheid is een fundamentele waarde die we boven de andere hebben geplaatst. Ik hoor dat men zich daar in eer en geweten vragen bij stelt”, aldus nog de minister.

Voor de talrijke praktische vragen, zoals over sporters van 16 of de bibliotheken, verwees Morreale naar de veel gestelde vragen (FAQ), waar de maatregel tot in detail wordt uitgelegd voor de verschillende sectoren. Daarnaast kan men met vragen ook terecht op het gratis nummer 0800/45.019, waar men ook een papieren versie van het CST kan aanvragen en laten opsturen.

“De maatregelen zijn er niet om de mensen te pesten, maar om een einde te maken aan dit verdomde virus”, besloot minister Morreale.