Herfstkleuren krijgen de overhand, de tuin maakt zich stilaan op om in wintermodus te gaan. Maar dat betekent niet dat er niets meer te doen valt. Want wist u dat oktober dé plantmaand bij uitstek is? En dat sommige planten het liefst nu gesnoeid worden? Onze experts helpen je op weg met de laatste buitenklussen van het jaar.