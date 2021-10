We kunnen weer ‘normaal’ reizen, en dat lijken we dan ook massaal te gaan doen tijdens de herfstvakantie. Alleen zullen we voor sommige bestemmingen wat dieper in de buidel moeten tasten, want door de grote vraag zijn vliegtickets naar pakweg Spanje tot 15 procent duurder geworden. Al zijn er toch koopjes te doen. “Zeker in landen waar het toerisme nog niet helemaal opnieuw gelanceerd is.”